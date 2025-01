Empresa paga para escanear seu olho: o que tem na íris que interessa tanto?

Orb, com câmera de alta definição, tira fotos da íris Imagem: REUTERS/Annegret Hilse

Escaneamento da íris é recompensado em token. Como contrapartida, quem cede as informações ganha um criptoativo, que pode ser trocado por dinheiro depois —há relatos de pessoas que conseguiram sacar até R$ 700, mas não há um valor fixo.

A procura por escaneamento da íris é alta. Mais de 22 milhões já baixaram o app da empresa (WorldApp) no mundo, sendo um milhão apenas no Brasil. E 10 milhões fizeram a verificação de íris —400 mil no país. Como mostrou Tilt, parte das pessoas que buscou o serviço de escaneamento da íris tinha pouca informação sobre o projeto e vontade (ou necessidade) de ganhar dinheiro.

ANPD investiga

ANPD pediu detalhes para a Tools for Humanity, que enviou a documentação, atualmente em análise. O órgão solicitou informações sobre o tratamento de dados, os direitos que os titulares dos dados têm e o contexto da coleta. O processo de fiscalização começou em novembro do ano passado, com o início das atividades da TFH no Brasil. Especialistas em segurança e privacidade veem com preocupação iniciativas como a da Tools for Humanity.