Google implementa IA para acelerar conexões na maior rede elétrica dos EUA

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - O Google, da Alphabet, está fazendo uma parceria com a maior operadora de rede elétrica da América do Norte, a PJM Interconnection, para implementar tecnologias de inteligência artificial com o objetivo de acelerar a conexão de novas fontes de energia, informou a empresa nesta quinta-feira.

A colaboração representa a primeira aplicação da tecnologia na gestão de filas de interconexão. A demanda por eletricidade tem aumentado à medida que grandes empresas de tecnologia constroem mais data centers para treinar e implementar IA.