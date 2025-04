OpenAI processa Elon Musk e alega assédio

Musk e o presidente da OpenAI, Sam Altman, fundaram a empresa em 2015, mas Musk saiu antes que ela se tornasse uma estrela da tecnologia. Recentemente, Musk, que criou sua própria empresa de IA, a xAI, em 2023, tentou impedir que a desenvolvedora do ChatGPT fizesse a transição para um modelo com fins lucrativos, o que culminou no atual processo judicial. Para que a OpenAI possa garantir a totalidade dos US$40 bilhões de sua atual rodada de captação de recursos, a empresa deve concluir a transição até o final do ano.

"Por meio de ataques na imprensa, campanhas maliciosas transmitidas para os mais de 200 milhões de seguidores de Musk na rede social que ele controla, uma demanda pretextual por registros corporativos, ações judiciais de assédio e uma oferta fraudulenta pelos ativos da OpenAI, Musk tentou todas as ferramentas disponíveis para prejudicar a OpenAI", escreveu a empresa em um documento que integra o processo existente de Musk contra a OpenAI no tribunal.

A OpenAI pediu ao juiz que impeça Musk de fazer novos ataques e que ele seja "responsabilizado pelos danos que já causou".

Em resposta, a equipe jurídica de Musk se referiu a uma oferta de aquisição não solicitada de US$97,4 bilhões no início deste ano feita por um consórcio liderado por Musk, que a OpenAI rejeitou.

"Se o conselho da OpenAI tivesse considerado genuinamente a oferta, como era sua obrigação, teria percebido a seriedade da mesma. Estão dizendo que o fato de ter que pagar o valor justo de mercado pelos ativos da OpenAI supostamente 'interfere' em seus planos de negócios", disse o advogado de Musk, Marc Toberoff, em comunicado à Reuters.

Na rede social X, coontrolada por Musk, a OpenAI disse: "As ações incessantes de Elon contra nós são apenas táticas de má-fé para desacelerar a OpenAI e assumir o controle das principais inovações em IA para seu benefício pessoal".