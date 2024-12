'Ainda bem que foi pouco': mãe perde grana para mostrar furada do Tigrinho

A primeira tem relação com o CPF. Para se cadastrar em sites licenciados no Brasil é necessário incluir o número do documento. Só com isso, diz Magrim, já é possível sabe se a pessoa é menor de idade, barrando o cadastro da pessoa.

A parte da tecnologia entra com a validação de identidade. Para evitar que menores usem, bets poderão contar com sistemas de identificação por biometria. "Nas operações de saque e recuperação de senha, por exemplo, poderá haver um processo de validação pelo rosto. A ideia de ter verificação em vários momentos é justamente para trazer uma camada de segurança para o segmento", afirma.