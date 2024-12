Não precisa ser engenheira para programar, diz chefona da Apple no Brasil

Jackson se referiu nesse momento à linguagem de programação chamada Swift, que a pessoa pode aprender sozinha e começar a desenvolver aplicativos para os produtos da companhia (como iPhone e relógios inteligentes) sem que seja preciso ter uma formação anterior muito técnica.

"Outra coisa que eu diria às mulheres é que precisamos de mais delas na área. Então estamos muito orgulhosos do número crescente de mulheres na turma de formandos", disse.

Executiva Lisa Jackson na cerimônia de formatura dos estudantes da Apple Academy Imagem: Lucas Sant'Ana/Divulgação

Pertencimento e amor em tempos de app

A formanda Júlia Bettuz, 28, é um exemplo de profissional que mergulhou na área da tecnologia nos últimos anos. Depois de seguir pelos caminhos da comunicação e do cinema, ela diz ter se reencontrado profissionalmente agora.

"Me afastei da tecnologia por ver que só tinha homem. Olhava os lugares e pensava: 'não devo pertencer a isso'. Mas a Apple Academy me fez perceber que eu pertenço sim, ela tem diversidade de gênero e de outros aspectos. É muito legal aprender com todo mundo", afirmou. Ela faz parte da turma da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).