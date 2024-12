Nova função avisa polícia e Samu onde você está em ligação de emergência

Função está habilitada por padrão em celulares com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e sistema iOS 18.2 ou superior. No caso de aparelhos da Apple, iPhone SE (2ª geração ou superior) e iPhone XR (ou superior).

A tecnologia funciona mesmo em locais com cobertura limitada, como regiões remotas e rurais. Em último caso, as informações de localização são enviadas via SMS automaticamente para o serviço de emergência.

O lançamento do serviço tem com objetivo aumentar a efetividade dos serviços de emergência. Por enquanto, tecnologia estará habilita para 190 (Polícia), 192 (Emergência Médica) e Bombeiros (193).

Tecnologia de localização de emergência já é usada em outros países. Em blogpost, Google diz que recurso ajudou a salvar um homem em 2018 que saltou de parapente dos alpes austríacos, e teve problemas no paraquedas. O sistema de localização apontou uma área de 6 metros para busca, o que facilitou o resgate dele de helicóptero.