Igreja troca padre por IA de Jesus em confessionário na Suíça

A Capela de São Pedro, igreja católica mais velha da cidade de Lucerna, na Suíça, resolveu substituir o padre e adotar um avatar de inteligência artificial de Jesus Cristo para atuar no confessionário.

O que aconteceu

"É um experimento", diz teólogo envolvido no projeto. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, Marco Schmid disse que a ideia era ver e entender como as pessoas reagem a um Jesus de IA. "Sobre o que eles conversariam com ele? Haveria interesse em falar com ele? Provavelmente somos pioneiros nisso", apontou.

Instalação foi chamada de "Deus in machina" e foi lançada em agosto. O avatar de Jesus Cristo foi treinado por Schmid e pesquisadores de IA da Universidade de Lucerna com textos bíblicos e teológicos e instalado com fios e uma tela do outro lado do confessionário. Os fiéis, através da tela, conseguiam ver a imagem clássica de Jesus respondendo suas dúvidas em tempo real em mais de 100 idiomas.