Hackers vazam 300 mil fotos de brasileiros na Deep Web; entenda os riscos

Outras fotos têm o formato de imagens usadas em documentos brasileiros. A unidade de cibersegurança da Solo Network esclareceu, no entanto, que não foi possível confirmar, até o momento, a origem das imagens.

Fotografias podem ser usadas em fraudes. Criminosos podem tentar criar contas bancárias falsas e solicitações fraudulentas de crédito, podem também facilitar fraudes avançadas com criação de deepfakes, alertaram os especialistas da Solo Iron.

Conjunto de fotos pode ser acessado por meio da compra de créditos na Deep Web. "Com aceso ao fórum [onde foi identificado o megavazamento], e utilizando esses créditos, é possível fazer o download das fotos gratuitamente", explicou Felipe Guimarães, head da equipe de cibersegurança da Solo Iron.

Risco de fraudes financeiras

Vazamento pode gerar um aumento significativo de fraudes financeiras. Guimarães detalhou que criminosos podem ter acesso a dados potenciais que permitem a criação de perfis falsos com aparência autêntica e criação de deepfakes.

"Recomendamos às empresas - principalmente do segmento financeiro - que aumentem seu nível de alerta nos próximos dias por conta do potencial de fraude, e pelo fato de que as imagens estão sendo distribuídas gratuitamente, potencializando ainda mais o possível volume de tentativas de fraude", afirmou.