'Me senti violada': como detectar se há câmera escondida em seu ambiente?

Família relatou o episódio nas redes sociais. Segundo Angelica, a intenção do compartilhamento era um alerta aos seguidores e um reforço sobre a gravidade do ocorrido. "Eu não sei se ela [a câmera] transmitia algum sinal, se alguém via em tempo real o que eu estava fazendo, ou se estava desativada, mas o que eu sei é que ela estava ligada. A fonte dela estava ligada em uma tomada por dentro do forro do banheiro", contou em sua postagem.

Eu estou muito abalada, porque a gente acha que está seguro em casa, que a gente está livre dos perigos, e no meu caso eu estou me sentido extremamente violada. Quantas vezes eu entrei naquele banheiro, desde que moro aqui, e eu estava exposta? [...] O banheiro é o lugar onde a gente acha que tem a maior privacidade do mundo Angelica Bitu

Caso foi registrado em boletim de ocorrência eletrônico. O casal deve comparecer à delegacia ainda nesta semana para acompanhar o caso. De acordo com Angelica, a família pretende sair do imóvel assim que possível.

É permitido ter câmera escondida?

Caso sejam encontradas gravações, os responsáveis podem responder pelo "registro não autorizado de intimidade sexual". Previsto no Art. 216-B do Código Penal, trata sobre o crime de "produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes". A pena de detenção é de seis meses a um ano, além de multa.