SpaceX perde controle da nave Starship no espaço em mais um teste fracassado

Mas, minutos depois, a transmissão ao vivo da SpaceX mostrou o estágio superior da Starship girando no espaço e foi possível visualizar múltiplos motores desligados antes que a empresa confirmasse que havia perdido o contato com a nave.

"Infelizmente, isso aconteceu da última vez também, então agora já temos um pouco de prática", disse o porta-voz da SpaceX, Dan Huot, na transmissão ao vivo.

A falha é mais um contratempo para o acelerado programa de desenvolvimento do foguete Starship. O presidente-executivo da SpaceX, Elon Musk, tem pressionado por avanços rápidos em seu desenvolvimento em 2025.

Mas a falha na primeira tentativa de lançamento, em janeiro, representa um obstáculo na visão de Musk de desenvolvimento, à medida que busca construir um foguete capaz de enviar maiores lotes de satélites ao espaço e levar humanos para a Lua e Marte.

O fracasso no lançamento da Starship em janeiro ocorreu oito minutos após a decolagem, com o foguete explodindo no espaço e espalhando destroços sobre as ilhas do Caribe.