Muito além da 'mente conturbada': física 'explica' obra famosa de van Gogh

Especialistas em dinâmica de fluidos analisaram pinceladas em espiral no céu. A ilusão de movimento criada por Van Gogh a partir do padrão giratório das linhas foram avaliadas a partir de imagem digital da obra em alta resolução. Os pesquisadores conseguiram medir com precisão as pinceladas nos vórtices espalhados pelo céu para reconstruir a dinâmica real da atmosfera, comparando o tamanho das pinceladas com as escalas matemáticas descritas em teorias de turbulência.

Retrato da energia cinética? O brilho das cores utilizadas pelo pintor, predominantemente em tons de azul e amarelo, foram considerados pelos especialistas como o retrato da energia cinética no ar.

van Gogh conseguiu retratar na obra leis estudadas pela física

Pesquisa indica que obra de Van Gogh reflete a lei de Kolmogorov e a escala de Batchelor. A lei de Kolmogorov descreve a relação matemática entre as flutuações na velocidade de um fluxo e a taxa na qual sua energia se dissipa. Já a escala de Batchelor representa matematicamente como pequenas partículas à deriva são passivamente misturadas por um fluxo maior e turbulento. O caos formado por redemoinhos maiores, que podem colidir e se dividir em espirais menores, foi retratado por van Gogh em sua obra.

Este resultado sugere que Van Gogh fez uma observação muito cuidadosa dos fluxos reais, de modo que não apenas os tamanhos dos redemoinhos em 'A Noite Estrelada', mas também as suas distâncias relativas e intensidade seguem a lei física que rege os fluxos turbulentos

Trecho oficial do estudo publicado na Physics of Fluids

Resultado impressionou pesquisadores. Yongxiang Huang, pesquisador do Laboratório Estatal de Ciências Ambientais Marinhas e da Faculdade de Ciências do Oceano e da Terra da Universidade de Xiamen, na China, e coordenador do estudo, acredita que a representação precisa da turbulência por Van Gogh pode derivar do "estudo do movimento das nuvens e da atmosfera ou de um senso inato de como capturar o dinamismo do céu" por parte do pintor.