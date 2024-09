Julgamento do Google: ex-executivo diz que empresa queria 'esmagar' rivais

O que aconteceu

O Google foi acusado pelo DOJ (Departamento de Justiça) dos EUA e vários estados por dominar o mercado de anúncios digitais, prejudicando a competição e afetando diretamente as empresas de mídia.

A companhia perdeu um caso histórico no mês passado, quando foi condenada por práticas monopolistas na indústria de buscas, o que pode levar o Google a abrir mão do sistema operacional Android ou do navegador Google Chrome.

Agora, o DOJ argumenta que o Google controla mais de 90% dos servidores de anúncios e 85% das redes de anúncios, consolidando sua posição como intermediário no setor publicitário. No processo, cita várias aquisições que levaram ao domínio da publicidade digital, como a DoubleClick, a Invite Media e a AdMeld, que resultaram no controle do Google sobre os lados da oferta e da demanda da publicidade online.

As ferramentas de publicidade do Google geraram mais de 75% de sua receita total em 2023. Com uma receita de US$ 307,4 bilhões (R$ 1,73 trilhão), a maior parte do faturamento da empresa vem de sua dominância no mercado de anúncios digitais, conforme relatado pela Reuters

O DOJ pede a dissolução do Google. Os reguladores afirmam que a medida é necessária para restaurar a competição justa no mercado, que foi comprometida pelo domínio da empresa.