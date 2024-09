Falta de travas simples expôs dados usados contra Moraes: 'Inadmissível'

A Polícia Federal apura exposição de dados pessoais de delegados e do ministro Alexandre de Moraes. Segundo reportagem do UOL, dados internos foram acessados por terceiros que, por sua vez, ameaçavam servidores públicos.

De acordo com especialistas ouvidos por Tilt, o acesso indiscriminado a essas informações poderia ser evitado com medidas de segurança, como "travas para consultas" e revisão de privilégios.

O que aconteceu

A suspensão do X no Brasil teve como base uma investigação sobre vazamento de dados de delegados da Polícia Federal, do ministro Alexandre de Moraes e de um empresário. A ideia era expor essas pessoas na internet.