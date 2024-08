Tem parente no exterior? Cuidado para não cair no golpe do DDI

Golpes financeiros via aplicativos de mensagens ou ligações são o tipo de crime cibernético e contra o patrimônio mais frequentes no Brasil, de acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP. O levantamento, divulgado neste mês, mostrou que 26% dos brasileiros foram vítimas desse tipo de ação nos últimos 12 meses. Foram cerca de 4,5 mil pessoas afetadas por hora.

Não é preciso sequer estar ou morar no país para passar pela situação. Mesmo brasileiros vivendo no exterior há anos têm sido afetados. Para enganar no Brasil familiares de expatriados, os criminosos estão utilizando ferramentas disponíveis na internet e em lojas de aplicativo que permitem a criação de números falsos com código de identificação do exterior, o DDI, de países como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos.

A técnica, conhecida como spoofing, dá credibilidade e retarda a descoberta do golpe devido à diferença de fuso horário entre quem tem a identidade roubada e quem está recebendo as mensagens. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) está testando uma tecnologia que promete solucionar parte do problema, mas que só estará disponível no fim deste ano.