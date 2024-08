iPhone 16 vem aí e pode ter telas maiores e novo botão; saiba o que esperar

O Apple Intelligence é uma parceria da Apple com a dona do ChatGPT, a OpenAI. Então, a assistente Siri ficará mais esperta, entendendo comandos de forma natural. Será possível também criar imagens, solicitar edição de um texto conforme o tom escolhido (profissional, amigável ou conciso) ou até pedir que o telefone resuma uma troca de e-mail para você. Num primeiro momento, o serviço de inteligência artificial será gratuito. A Apple, no entanto, tem planos de passar a cobrar pelos recursos em 2027.

Olho no iPhone SE

A linha SE é a mais barata entre os iPhones, e a Apple tem planos de lançar uma versão nova logo no início de 2025. Ele deve ter um visual parecido com o do iPhone 14, além de ter uma tela Oled e os recursos do Apple Intelligence.

E o iPhone 17? Tem chance de ser dobrável?

As grandes mudanças no visual do iPhone devem ficar para 2025. Gurman diz que a Apple pretende fazer um "iPhone Air", no sentido de que a empresa o tornará mais fino —os iPads e MacBooks Air são conhecidos justamente por serem as versões mais "magras" do tablet e notebook da Apple.