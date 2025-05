Anotador em braile e mais: Apple anuncia novos recursos de acessibilidade

A Apple permitirá que aplicativos aprovados acessem a câmera principal do Vision Pro para fornecer assistência ao vivo na interpretação visual em aplicativos como o Be My Eyes, que conecta pessoas cegas ou com deficiência visual a voluntários e empresas ao redor do mundo por meio de vídeo ao vivo.

O Vision Pro, elogiado por analistas por sua tecnologia, representa a entrada da Apple no mercado de fones de ouvido, dominado pela Meta .

A Apple também está lançando o "Braille Access", que transforma o iPhone, o iPad, o Mac e o Apple Vision Pro em um programa de anotações em braile.

Com esse recurso, os usuários poderão abrir qualquer aplicativo digitando em um dispositivo em braile ou usando o Braille Screen Input — um sistema da Apple que permite a digitação em braile.

Os novos recursos da Apple também incluem um modo de leitura em todo o sistema projetado para facilitar a leitura de textos para usuários com deficiências como dislexia ou baixa visão, informou a empresa.