Como fone de ouvido da Apple 'entregou' homem envolvido em roubo milionário

No último fim de semana, o suspeito de ter invadido uma residência no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo, foi encontrado por causa de um fone de ouvido. Como isso foi possível?

O que aconteceu

Crime ocorreu em 25 de abril, porém o homem foi preso no dia seguinte. Uma quadrilha entrou na casa, roubou R$ 1 milhão em joias e um relógio no valor de R$ 500 mil. Dentre os pertences subtraídos, havia os fones de ouvidos Airpods, da Apple.

Homem de 28 anos foi preso em Diadema, a mais de 15 km do local original do crime, com o fone de ouvido. Com ele, foram encontrados quase R$ 10 mil em espécie, além de uma pulseira, um escapulário e uma blusa utilizada no crime