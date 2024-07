Prejuízo de apagão global fica na casa dos bilhões; mas quem paga a conta?

A CrowdStrike irá arcar com o prejuízo?

Apesar de ter se desculpado, a CrowdStrike não mencionou se pretende prover compensação pelo problema. Especialistas disseram à CNN que haverá demanda por remuneração e até processos judiciais.

Entre os principais prejudicados estão as companhias aéreas. Elas tiveram perda de receita devido aos voos cancelados e custos excessivos de trabalho e combustível para os aviões que enfrentaram atrasos.

A CrowdStrike tem uma receita de US$ 4 bilhões (o equivalente a R$ 22 bilhões) ao ano. De acordo com o pesquisador do Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais James Lewis, a empresa pode ter se protegido com instrumentos legais em seus contratos com os clientes, de forma a se blindar de responsabilidade,

À CNN, o especialista lembrou um caso em que a companhia de software SolarWinds foi favorecida em um caso judicial. Um juiz rejeitou as acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos contra a SolarWinds relacionadas a um hack russo nas agências do governo federal no final de 2020. Vale ressaltar que, nesse caso, a empresa enfrentava acusações apenas por não divulgar as vulnerabilidades de seu sistema a um hacker externo, e não por danos provocados pelas suas próprias ações.

A CrowdStrike pode perder clientes. O analista de tecnologia da companhia Wedbush Securities Dan Ives estima que 5% dos clientes podem procurar outras companhias. Entretanto, como mudar para os serviços de um concorrente envolve custos, essa não será a maior questão enfrentada pela CrowdStrike. O desafio mais significativo pode ser a dificuldade de encontrar novos clientes com uma reputação manchada.