Nada de 123456: Reino Unido proíbe equipamentos com senhas fracas e fáceis

Em 2016, a botnet (rede de computadores zumbis) Mirai executou um ataque de negação de serviço que derrubou vários serviços como Netflix, Amazon, Twitter (atual X) e o site da CNN. Considerado um dos maiores ataques da história, ele explorava vulnerabilidades de cerca de 300 mil dispositivos conectados (como roteador, babá eletrônica e webcams) com senhas padrão ou fáceis de adivinhar.

Empresas que falharem em cumprir a legislação podem receber uma multa de US$ 12,5 milhões ou até 4% da receita global. Lei é válida para vários dispositivos, como TV, smartphone e itens de internet das coisas, como campainha inteligente.

Senha tende a se tornar coisa do passado

Ainda que legislação seja apenas para dispositivos conectados à rede, empresas como Google, Microsoft, Apple e outras estão querendo acabar aos poucos com as senhas em seus serviços online com uma tecnologia chamada Passkeys (chaves de acesso).

Sistemas compatíveis com as chaves de acesso usam métodos de autenticação do seu próprio dispositivo após digitar a senha uma única vez. Para acessar o Gmail ou o iCloud, você só precisaria se autenticar com sua impressão digital ou FaceID, por exemplo.

*Com informações do Guardian