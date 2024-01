Checagem dupla: como a Apple quer dificultar a vida do ladrão de iPhone

A Apple quer tornar mais difícil a vida de quem roubar um iPhone. Companhia anunciou recursos extras que complicam a tarefa de mudar de senha, por exemplo.

O que aconteceu

Proteção para dispositivo roubado é a tradução literal do recurso anunciado na versão de testes do iOS 17.3 - a versão mais atual do sistema operacional da Apple é iOS 17.2. Ainda não há previsão para ser liberada uma versão estável do iOS 17.3