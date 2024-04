Como descobrir a senha do wi-fi ao qual você já está conectado?

3. Por padrão, as informações sobre as redes wi-fi estão no menu "Sem Fio" ou "Wireless", que podem estar em um submenu chamado "Segurança". Essa parte dependera do modelo do roteador.

4. Procure pela opção "Senha" e toque no link para exibir os caracteres.

Como encontrar a senha do wi-fi no Windows 10

1. Clique com o botão direito no ícone de "Conexões", no canto direito da barra de tarefas.

2. Clique em "Abrir Configurações de Rede e Internet".

3. Clique em "Central de Rede e Compartilhamento".