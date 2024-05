Vítima perdeu R$ 85 mil: quadrilha roubava idosos com golpe da mão fantasma

Uma operação conjunta liderada pela Polícia Civil de Santa Catarina prendeu uma quadrilha acusada de operar uma falsa central de atendimento, em São Paulo, para induzir pessoas que não conhecem muito de tecnologia, sobretudo idosos, a cederem acesso remoto a seus dispositivos e limparem suas contas bancárias.

O que aconteceu

Detenções da Operação Central do Crime foram feitas na última quarta-feira (8), frutos de três meses de investigação. Foram emitidos 11 mandados de busca e apreensão, todos no estado de São Paulo, em cidades como Santos, Guarujá e Ribeirão Preto, cumpridos com auxílio da Polícia Civil de São Paulo.

Ao todo, há 15 investigados, entre golpistas e conteiros (pessoas que emprestam contas bancárias que ajudam a distribuir o que foi roubado e dificultar o caminho até o destino do dinheiro).