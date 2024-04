Como animal mais resistente do mundo sobrevive à radiação

Podendo ficar 30 anos sem água e comida, eles são encontrados em fossas profundas, sedimentos de água doce e salgada, florestas tropicais, Antártida, vulcões de lama, dunas de areia, praias e outros locais.

Um estudo de 2016 identificou uma proteína supressora de danos ao DNA nos tardígrados. Ela é a "Dsup", que protege suas células da radiação.

Porém, isso não explicava plenamente as capacidades deles de resistência à radiação. O motivo é o fato de nem todos os tardígrados terem essa proteína.

No novo estudo, descobriu-se que a radiação danifica os DNAs dos animais, porém eles são rapidamente reparados.

A coautora do estudo, Courtney Clark-Hachtel, que fez pós-doutorado no laboratório de Bob Goldstein na Universidade da Carolina do Norte, EUA, disse: "esses animais estão desenvolvendo uma resposta incrível à radiação, e isso parece ser um segredo para suas extremas habilidades de sobrevivência".