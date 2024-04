Disco voador? Entenda o fenômeno registrado no céu do Rio de Janeiro

O fenômeno, segundo ele, é aleatório e espontâneo. "Não tem estação ou época do ano certa. É preciso contar com a sorte e com o vento para conseguir ver uma nuvem lenticular."

Com a repercussão do caso, a página oficial do Climatempo no X (antigo Twitter) entrou na brincadeira para explicar que a nuvem é lenticular.

Calma, pessoal, não são os OVNIs e nem o Museu de Niterói que voou! Apenas uma nuvem lenticular fazendo sua aparição no céu do Rio de Janeiro. Mas não vamos negar, ela dá um toque de outro mundo à nossa vista! ? #NuvemLenticular



Mais belas imagens de nuvens lenticulares