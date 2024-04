Jantar, turismo e cinzas: veja o que já é possível fazer no espaço

Segundo Munk, os lucros da viagem serão doados ao Space Prize, uma organização que promove a igualdade de gênero na ciência e na tecnologia, com sede em Nova York.

Chef se diz apaixonado pelo espaço e prometeu um menu inspirado "no papel da exploração espacial, ao longo dos últimos 60 anos da História da Humanidade, e no impacto que teve na nossa sociedade, tanto científica como filosoficamente" para esse evento especial.

Detalhes do cardápio ainda não foram divulgados. O chef explicou apenas que muitos dos itens que irão compor experiência gastronômica serão preparados na cozinha do navio de onde a cápsula irá decolar. A única restrição, segundo ele, é que não será possível flambar alimentos no espaço.

Experiência do jantar está prevista para o fim de 2025 e o lançamento da cápsula será no Kennedy Space Center, na Flórida, nos Estados Unidos.

Restaurante The Alchemist possui duas estrelas Michelin, importante prêmio gastronômico, e foi eleito o quinto melhor do mundo no ano passado pelo guia World's Best 50 Restaurants.