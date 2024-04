Cientistas querem usar 'exército de baratas' para ajudar em resgates

Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Cingapura, criaram um exército de baratas ciborgues que podem ser controladas remotamente para ir até um alvo pré-determinado.

O objetivo do experimento é analisar se os insetos conseguem explorar áreas, realizar leituras ambientais ou até mesmo ajudar no resgate de pessoas presas em escombros.

Segundo informações da New Scientist, em uma série de testes, os cientistas equiparam as baratas com uma espécie de mochila, com uma bateria, um pequeno sensor e uma antena para comunicação, que permite fazer o controle delas remotamente através de um computador central.