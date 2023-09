Nova descoberta pode revolucionar o que sabemos sobre o gelo formado na Lua

Sabia que existe gelo na Lua? Pois é, essa é uma descoberta incrível, mas a origem desse gelo tem sido um mistério... até agora.

Estudo liderado pela cientista Shuai Li, da Universidade do Havaí, publicado na revista Nature Astronomy, sugere que esse gelo pode estar relacionado com o campo magnético da Terra e as ondas de elétrons que chegam indiretamente da Terra e do Sol.

E isso pode explicar, inclusive, a presença de água em áreas da Lua que ficam permanentemente na sombra, onde a luz solar nunca chega.