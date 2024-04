Nasa apresenta como será a próxima geração de carros para missão na Lua

Veículo deverá ser capaz de lidar com as condições extremas no Polo Sul da Lua e necessitará ter tecnologias avançadas para gerenciamento de energia e precisará contar com direção autônoma e sistemas de comunicação e navegação de última geração.

O LTV será usado para explorar, transportar equipamentos científicos e recolher amostras da superfície lunar mais longe do que os astronautas conseguissem ir a pé, maximizando os retornos científicos.

O programa Artemis deverá levar humanos novamente para a Lua em setembro de 2026, pela missão Artemis III.

Através do Artemis, a Nasa enviará astronautas para explorar a Lua. Um dos focos é a diversidade, com a primeira mulher, a primeira pessoa negra e o primeiro astronauta parceiro internacional sendo levados à Lua. Com isso, a agência visa constituir uma base para fazer missões tripuladas a Marte no futuro.