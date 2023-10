Há pelo menos uma década a China é uma referência mundial em avanço tecnológico, dividindo a liderança em áreas como inteligência artificial, internet das coisas e pagamentos móveis com os países mais avançados do Ocidente. Para muitas sociedades nas periferias do sistema de inovação, como o Brasil, a sensação de atraso é evidente.

Viajar pela China em 2023 confirma que o país asiático está muitos passos adiante do Brasil em múltiplas áreas, notadamente no setor industrial, que por lá é muito mais diversificado e avançado. Por aqui, porém, muitas das tecnologias, antes vistas apenas no exterior, já estão chegando - e sem muita distância para outros mercados, como o chinês.

O exemplo mais icônico é o de pagamentos móveis. Por anos, a China nadou de braçada neste segmento ao digitalizar as transações financeiras por meio de apps como WeChat e AliPay, onipresentes nos celulares chineses. Agora, no entanto, o pagamento mobile, que ainda é uma miragem em muitos mercados, tornou-se uma realidade no Brasil, graças ao PIX.