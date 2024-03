Conflito entre pai e mãe: como isso mexe com a criança e a ideia de família

O efeito deletério desta divergência ou convergência (no fundo um sintoma da impotência dos pais para negociar suas diferenças) é tão pior quanto menor for a criança e mais agudo entre três e cinco anos quando a criança está fazendo uma passagem crucial pela qual se transfere o respeito à lei familiar para o respeito à lei social (escola, por exemplo).

O caso do pai que desautoriza explicitamente as ordens da mãe pode conter alguns agravantes:

Quando esta desautorização é feita de modo injustificado, que não indica ou remete a uma autoridade à qual o próprio pai se submete (pai despótico);

Quando esta desautorização está simplesmente à serviço da fixação do pai como uma imagem amável, em detrimento da imagem odiosa que restaria para a mãe (pai permissivo);

Quando esta desautorização é apenas um capítulo da luta de forças entre pai e mãe em torno de quem tem mais poder dentro do casal (pai tirânico);

Quando esta desautorização efetiva apenas a própria desautorização e impotência que o pai sente em relação à seu próprio papel, ou seja, quando ele se coloca à obedecer irreflexivamente ordens ou mandatos recebidos de outrem, com os quais ele mantém relação de subserviência ou servidão (escolas, médicos, familiares, tradições, etc.) (pai impotente).

A busca do consenso é importantíssima não apenas pelos seus resultados finais, muitas vezes precários, instáveis e sujeitos a reformulação, mas pelo processo pelo qual o consenso se constitui. Neste processo são trocadas referências e discutidas as fontes e limites do que nos causa respeito, logo autoridade. As razões e motivos surgem assim como meios pelos quais nos apropriamos das leis e as tornamos nossas.

Mas atenção! Isso não significa que este processo todo deva necessariamente incluir os filhos.

É importante que a criança infira por si mesma partes "ocultas" ou "secretas" deste processo entre os pais. O respeito é uma consequência do fato de que entre pais e filhos a situação é assimétrica e potencialmente coercitiva. Mas se a coerção for sempre o meio pelo qual o conflito se resolve isso implica em perda gradual de autoridade, ou seja, quando os meios de coerção se forem, junto com eles irá embora a autoridade.