Entre estas condições, o consentimento parece ser uma das menos escutadas. Sabe-se que transferência é o tipo de relação que condiciona os efeitos terapêuticos e éticos de uma psicanálise. Sabe-se também que a transferência é um tipo de amor. O que não está claro até aqui é como fazemos para consentir no amor. Se a arte relacional de Tati Schunck inclui-se no que Patrícia Rousseaux chamou de arte sob transferência, ou arte transferencial, é porque ela dedicou-se sobretudo a explorar as condições contingentes pelas quais alguém concede a outro alguém inesperado e desconhecido. No sentido em que antigamente uma dama concedia uma dança para seu pretendente, uma obra como esta joga com a iminência e efemeridade do amor. Este inesperado e improvável, entre o começo e o término.

Há um abandono no sentido, um estar vulnerável àquilo que se escuta. Isso se dá a partir de uma abertura, de uma relação equânime, um consentimento ao escutado. Essa relação já é um tipo de participação do e no sentido, ao lógos, à linguagem, mas, também, um tipo de meditação, uma abertura à sensação.

Como todo amor, por mais fugaz e louco que seja, ele coloca em causa uma verdade, coloca em marcha um saber que a apreenda. E não é por outro motivo que um psicanalista define-se pela suposição de que há uma verdade em jogo no sofrimento e no amor de transferência.