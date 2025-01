Macron anuncia reforma do Museu do Louvre

Por Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - A França vai começar uma reforma de seis anos no Louvre, em Paris, ampliando o museu mais visitado do mundo para abrir espaço para as enormes multidões que agora lotam o palácio às margens do Sena, disse o presidente Emmanuel Macron nesta terça-feira.

Uma nova entrada facilitará o acesso, e um espaço dedicado com uma entrada separada abrigará a atração principal do museu de arte, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, disse Macron durante uma visita ao museu.