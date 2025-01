Violino Stradivarius vai a leilão com estimativa recorde de até US$18 mi

LONDRES (Reuters) - Um violino fabricado pelo renomado artesão italiano Antonio Stradivari durante seu "Período Dourado" do século XVIII será leiloado no próximo mês, com uma estimativa de valor recorde de até 18 milhões de dólares.

O New England Conservatory (NEC) está oferecendo o "Joachim-Ma Stradivarius", cuja renda será destinada a bolsas de estudo para estudantes, atendendo ao desejo do músico e graduado do NEC Si-Hon Ma, que doou o violino à escola de música.

A Sotheby's realizará a venda em 7 de fevereiro, em Nova York, como parte de sua Masters Week de leilões.