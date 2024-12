Diretor de "Wicked" quer que fãs vejam os personagens voarem alto

"Wicked", baseado no sucesso musical da Broadway que conta a história de uma estudante de magia de pele verde que se torna a Bruxa Má do Oeste, arrecadou 114 milhões dólares nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá, e 50,2 milhões de dólares nos mercados internacionais durante o fim de semana de estreia em 22 de novembro.

Estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, o filme é a primeira parte de uma adaptação cinematográfica em duas partes do musical homônimo da Broadway, vencedor de vários prêmios Tony, baseado no romance de 1995 de Gregory Maguire, baseado no filme de 1939, "O Mágico de Oz".

A primeira parte de "Wicked: Part 1" foi escrita por Winnie Holzman e Dana Fox, com músicas do renomado compositor Stephen Schwartz.

O filme de fantasia e musical também é estrelado por Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Peter Dinklage e Michelle Yeoh.

A história acompanha Elphaba, interpretada por Erivo, uma jovem excluída por causa de sua pele verde, e Galinda, interpretada por Grande, uma jovem popular, que se tornam amigas na Universidade Shiz, na mística terra de Oz. Depois de conhecerem o Maravilhoso Mágico de Oz, a amizade delas se depara com desafios imprevistos.

Chu vê o filme como uma oportunidade de normalizar a diversidade de talentos de Hollywood porque o filme inclui atores negros, atores com deficiência, atores LGBTQ+ e outros grupos historicamente sub-representados.