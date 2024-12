"Cem Anos de Solidão", da Netflix, chega às telas em Havana

Por Sarah Morland

(Reuters) - Do lado de fora do cinema Yara, na capital cubana, trabalhadores se preparavam para a exibição nesta sexta-feira da primeira adaptação para a TV de um dos romances mais amados da América Latina, um desafio enorme assumido pela gigante do streaming Netflix filmado inteiramente na Colômbia.

Os dois primeiros capítulos de "Cem Anos de Solidão" -- uma série de 16 episódios dividida em duas partes -- serão apresentados no festival de cinema de Havana, na ilha caribenha, onde os residentes são impedidos de acessar a Netflix, entre outros sites dos Estados Unidos.