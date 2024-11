Lady Gaga fará show em Copacabana em maio, dizem fontes

Paes quer instituir na cidade o Celebration May (maio da celebração). Em maio deste ano, a rainha do pop Madonna se apresentou na praia de Copacabana para um público estimado de mais de 1 milhão de pessoas.

"Pode cravar, será ela (Lady Gaga) e o show deve ocorrer no dia 3 de maio", disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto sob condição de anonimato.

"Será ela. Chegou se a pensar no U2, mas o acerto está sendo feito com a Lady Gaga", afirmou uma segunda fonte.

Os detalhes do mega show devem ser anunciados em breve pela prefeitura do Rio de Janeiro.

Para viabilizar o show de Madonna, a prefeitura contou com apoio de patrocinadores, mas também usou recursos públicos. Alegou, na ocasião, que o retorno para cidade pode ter sido de cerca de 300 milhões de reais, bem acima da verba aplicada que foi estimada em aproximadamente 10 milhões de reais.

Lady Gaga está em "dívida" com o público carioca. Em 2017, a cantora cancelou em cima da hora uma apresentação que faria no Rock in Rio alegando problemas de saúde. À época a artista disse que estava "devastada" com a necessidade de cancelamento da apresentação. Em 2012 ela já havia se apresentado no Rio e em outras cidades brasileiras.