Estreia de John Malkovich provoca protestos na Bulgária

SOFIA (Reuters) - A estreia de uma peça do século 19 dirigida por John Malkovich foi realizada em um Teatro Nacional de Sofia quase vazio depois que manifestantes irritados com a forma como os búlgaros são retratados impediram os visitantes de entrar no prédio.

Uma hora antes da abertura da peça Arms and The Man, de George Bernard Shaw, na noite da última quinta-feira, os manifestantes começaram a se reunir em frente ao teatro, disse a emissora Nova TV em seu site.

Eles seguravam uma grande faixa com os dizeres: "Sem peças anti-búlgaras no Teatro Nacional". Os manifestantes jogaram sacos de lixo, cuspiram e atacaram fisicamente o animador indicado ao Oscar Theodore Ushev, enquanto ele tentava entrar no teatro, segundo a Nova TV.