Sem se preocupar com IA, Margaret Atwood continua sua prolífica carreira de escritora

O romance distópico de Atwood, "O Conto da Aia", publicado pela primeira vez em 1985 sobre uma ditadura teocrática nos Estados Unidos, teve um aumento nas vendas após a eleição do republicano Donald Trump para a Casa Branca em 2016.

Em 2019, ela publicou uma sequência, "Os Testamentos", que foi o vencedor conjunto do Booker Prize daquele ano.

Na entrevista, Atwood também renovou suas críticas anteriores a Trump, em meio à atual disputa acirrada pela Presidência dos Estados Unidos, dizendo que está muito preocupada com o que considera as tendências autocráticas do republicano.

Seu mais recente livro, "Old Babes in the Wood", publicado em 2021, aborda temas de família, casamento, luto e perda, escrito dois anos após a morte de seu marido, o escritor Graeme Gibson.

Olhando para o futuro, Atwood diz: "Adoro que as pessoas me perguntem sobre o futuro. O que você tem em mente? Os próximos dois anos, os próximos cinco anos, os próximos dez anos? Nós não sabemos. Bem, estou escrevendo um grande livro de memórias agora, e só estou colocando coisas estúpidas e catástrofes porque todo o resto é chato."