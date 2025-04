Robert Trebor, de 'Xena: A Princesa Guerreira', morre aos 71

O ator americano Robert Tremor, conhecido por seu papel nas séries "Xena: A Princesa Guerreira" e "Hércules: A Lendária Jornada", dos anos 90, morreu no início de março - sua esposa só informou a imprensa neste sábado (5).

O que aconteceu

Robert morreu devido a uma sepse. O ator, que foi diagnosticado com leucemia em 2012 e passou por um transplante de células-tronco alguns anos depois, morreu das complicações causadas por uma sepse, também conhecida como uma infecção generalizada.

O ator interpretou papéis como o serial killer Son of Sam, e atuou em peças na off-Broadway. Robert Trebor atuou como o serial killer no filme "Out of the Darkness", onde contracenou com Martin Sheen, e, ao mesmo tempo, estrelou na peça "The Crate Those" em Nova York.