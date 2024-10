Maquiadora acusa Garth Brooks de estupro em processo

Ela também disse que Brooks, vencedor do Grammy com "Friends in Low Places", apareceu nu repetidas vezes em sua frente, e apalpou seus seios enquanto ela fazia o cabelo e a maquiagem dele. Ele também enviou mensagens de texto com conteúdo sexual explícito.

Em comunicado, Brooks argumentou que as acusações são falsas e que a mulher está tentando extorqui-lo.

"Nos últimos dois meses, fui molestado com todo tipo de ameaças, mentiras e histórias falsas sobre como será o meu futuro se eu não passar um cheque de muitos milhões de dólares", disse.

"É como ter uma arma carregada apontada para a minha cara."

"Dinheiro secreto, não importa quanto ou quão pouco, ainda é dinheiro secreto. Na minha opinião, isso significa que estou admitindo um comportamento do qual sou incapaz - atos horríveis que nenhum ser humano jamais deveria fazer a outro", acrescentou.

No processo, a mulher disse que Brooks tentou se antecipar ao processo dela com sua própria ação legal. Ela disse que, em setembro, Brooks entrou com uma queixa não identificada no Mississippi alegando que havia uma mulher que era "uma extorsiva mentirosa que pretendia destruir sua reputação profissional".