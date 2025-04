Gracyanne Barbosa faz homenagem de aniversário para Belo: 'Foi amor, foi real'

Gracyanne Barbosa utilizou os Stories do Instagram nesta terça-feira, 22, para compartilhar uma mensagem de aniversário para Belo. O pagodeiro está comemorando 51 anos.

"Hoje é o aniversario de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor. Foi real. Foi intenso. Foi verdadeiro. Independentemente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção. Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem. Feliz aniversário, Belo", escreveu a musa fitness.

O ex-casal se encontrou publicamente após a eliminação de Gracyanne do BBB 25. Os dois estiveram no palco do Domingão com Huck no dia 23 de março, e ela falou sobre a separação: "É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre."