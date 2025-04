Ex-atriz mirim Sophie Nyweide, de 'Noé', morre aos 24 anos

"Ela escrevia e desenhava de forma intensa, sua arte revela a profundidade que ela possuía e também expressa a dor que enfrentava. Muitos de seus trabalhos são mapas de suas dores e traumas. Mesmo com esses mapas, com diagnósticos e com suas próprias revelações, as pessoas próximas a ela - terapeutas, policiais e outros que tentaram ajudá-la - estão com o coração partido por não terem conseguido salvá-la", diz a nota.

A família da atriz ainda disse que ela afirmava que conseguiria lidar com seus traumas sozinha e que se recusava a se submeter a tratamentos.

O comunicado publicado pela família ainda pediu que, em vez de flores e presentes, as pessoas realizassem doações à organização RAINN (Rede Nacional de Estupro, Abuso e Incesto, em tradução livre) em nome de Sophie Nyweide. A instituição é a maior organização de combate à violência sexual nos Estados Unidos.

A atriz participou de filmes como Corações em Conflito, Bella, Margot e o Casamento, E Depois Chegou o Amor, Apaixonados em Nova York e Noé.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais