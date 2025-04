João Pedro se destacou em provas e acumulou prêmios no 'BBB 25'; relembre trajetória

João Pedro disputa a grande final do BBB 25 nesta terça-feira, 22, ao lado de Renata e Guilherme. O brother, que entrou no programa formando dupla com o irmão gêmeo João Gabriel, chega ao último dia com 13% das intenções de voto segundo enquete parcial do Estadão, ocupando o terceiro lugar na disputa pelo prêmio de R$ 2,72 milhões.

Parceria com o irmão gêmeo

João Pedro entrou no BBB 25 ao lado do irmão João Gabriel, formando a dupla apelidada carinhosamente de "os gemim". Nascidos em Goiatuba, Goiás, os gêmeos de 21 anos ganharam a simpatia do público rapidamente, principalmente pela forte sintonia entre eles e pela maneira extrovertida com que lidavam com a vida no campo, sua maior paixão fora do programa.