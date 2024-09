Estreia de filme em Sarajevo destaca harmonia entre muçulmanos e judeus

Cinquenta anos depois, Zejneba Hardaga -- a primeira mulher muçulmana reconhecida como "Justa entre as Nações" pelo museu israelense do Holocausto por ter arriscado sua vida para salvar judeus -- foi ela própria resgatada da capital bósnia sitiada, por uma família judia.

"Essa é uma história sobre vizinhança, sobre amizade entre muçulmanos e judeus, sobre a essência da Bósnia-Herzegóvina e de Sarajevo", disse Vladimir Andrle, presidente da instituição de caridade judaica La Benevolencija, sediada em Sarajevo.

Vajraca, nascida na Bósnia, disse que a inspiração para o filme veio de testemunhar como muçulmanos e judeus estavam divididos nos Estados Unidos, em contraste com a Bósnia.

"É muito raro encontrar na América atual um judeu e um muçulmano que se sintam seguros ao lado um do outro e todas as sinagogas e mesquitas são protegidas pela polícia", disse, à Reuters após a estreia no prédio reformado da antiga Biblioteca Nacional, que foi incendiada em tempos de guerra.

A projeção do filme foi organizada para um grupo limitado de convidados das comunidades muçulmana e judaica e jornalistas.

CIDADE DE MAIORIA MUÇULMANA