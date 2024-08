Desiludido, Tim Burton se reencontra na sequência de Beetlejuice

Ortega, uma estrela mundial graças a "Wandinha", disse que ficou intimidada quando assinou contrato para o novo projeto de Burton.

"Eu estava me juntando a uma equipe de gigantes e pessoas muito especiais. ... Eu apenas tentei cuidar da minha vida no canto", disse, sentada ao lado do resto do elenco.

"Para mim, eu estava apenas me certificando de que não estava, sabe, roubando o trabalho da adorável Winona naquela época e, sabe, fazendo algo novo", disse.

Burton admitiu que nunca entendeu por que seu filme inicial foi um sucesso tão grande e disse que não o havia assistido novamente quando começou a trabalhar em uma continuação.

Mas ele filmou exteriores na mesma casa vitoriana branca no Estado norte-americano de Vermont e disse que a mesma energia lúdica do original impregnou as filmagens da sequência.

"Beetlejuice Beetlejuice" será exibido fora da competição em Veneza e será lançado mundialmente na próxima semana.