A atriz Fernanda Torres será homenageada em edição especial do Globo Repórter nesta sexta-feira, 7, o primeiro programa da temporada, que será exibido logo após o BBB25.

Para contar sobre a sua trajetória até o filme Ainda Estou Aqui, a apresentadora Sandra Annenberg ouviu amigos e companheiros de trabalhos de Fernanda, como Luiz Fernando Guimarães, Andreia Beltrão, Tony Ramos e Debora Bloch, além familiares que falaram sobre o início da carreira da artista. Fernanda Montenegro ainda enviou uma carta exclusiva para a filha, que será exibida pela atração em primeira mão.

As gravações ocorreram antes das premiações que citaram o projeto de Walter Salles. Fernanda recebeu Sandra em seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro e as duas conversaram sobre a personalidade da atriz e o momento em que ela se deu conta de que pretendia seguir a carreira dos pais.