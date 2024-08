Zoe Kravitz estreia como diretora com o suspense "Pisque Duas Vezes"

A viagem de férias luxuosa acontece com festas sem fim com os amigos de Slater, mas logo Frida nota que algo não está certo. Ao investigar, ela descobre verdades assustadoras por trás do destino paradisíaco e as férias se tornam uma batalha pela sobrevivência.

"Veio literalmente da minha experiência, é muito pessoal", disse Kravitz, 35, na estreia do filme em Londres. "É uma expressão do que é ser uma mulher vivendo neste mundo”, disse ela sobre o processo da escrita.

"Acho que têm tantas coisas que as mulheres precisam fazer ou é esperado que elas façam, que acabam normalizadas e não falamos sobre elas. Então, eu queria encontrar uma maneira de explorar a complexidade e o absurdo disso”, disse Kravitz.

Kravitz e Tatum, que se casaram no ano passado, se conheceram por conta do filme. Tatum ainda não conhecia Kravitz quando ela lhe ofereceu o papel de Slater.

"Esse filme mudou completamente toda a minha vida", disse Tatum, que também produziu o filme, acrescentando que o papel foi diferente de tudo o que ele fez antes.

"Pisque Duas Vezes" tem lançamento global em 21 de agosto.