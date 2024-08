Série de TV baseada no game 'Yakuza' mantém a cultura japonesa no centro

O ator japonês Ryoma Takeuchi acredita que os fãs de videogame encontrarão uma conexão especial com a nova série de televisão "Like a Dragon: Yakuza".

O que aconteceu

A série, baseada no popular jogo de videogame "Yakuza: Like a Dragon", começa a ser transmitida no Amazon Prime Video em 24 de outubro. O primeiro trailer da adaptação foi divulgado na San Diego Comic-Con no mês passado.

O game da Sega e a série envolvem pessoas em um drama criminal inspirado no gênero Yakuza do cinema japonês. Ele acompanha a máfia japonesa.