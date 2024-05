Em Cannes, diretora de 'Barbie' diz que #MeToo mudou as coisas para melhor

Greta Gerwig, diretora do sucesso de bilheteria "Barbie", disse a jornalistas no Festival de Cannes nesta terça-feira que o movimento #MeToo levou a "mudanças substanciais" que melhoraram a indústria cinematográfica e a conversa deveria continuar se expandindo.

O movimento global #MeToo, que expôs homens acusados de assédio sexual em setores como entretenimento, política e negócios, está em foco no festival que se inicia nesta terça-feira, em meio a especulações sobre acusações potencialmente explosivas contra uma série de atores e diretores.

"Pessoas da comunidade cinematográfica contando suas histórias e tentando mudar as coisas para o melhor pode apenas ser algo bom", disse Gerwig, presidente do júri deste ano, com nove integrantes.