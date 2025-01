Julia Roberts, George Clooney e Scarlett Johansson leiloam encontros para ajudar vítimas de LA

As celebridades de Hollywood estão empenhadas em ajudar as vítimas dos incêndios florestais que queimaram mais 160 quilômetros quadrados da região de Los Angeles, nos EUA. Nomes como Julia Roberts, George Clooney e Scarlett Johansson estão colaborando com a SoCal Fire Fund, organização que arrecada fundos para habitantes da Califórnia que perderam casas e posses para o fogo, em um leilão beneficente.

Entre os itens leiloados, estão jantares e encontros com algumas das celebridades mais populares de Hollywood. É possível, por exemplo, almoçar com Roberts, se encontrar com Clooney nos bastidores da peça Good Night and Good Luck, conhecer Johansson na premiere do filme Jurassic World Rebirth e jogar golfe com o comediante Larry David.

Outras possibilidades são visitas aos set de filmagens de produções das séries Only Murders in the Building e Sugar e do reality RuPaul’s Drag Race.